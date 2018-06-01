На Кубани сельский глава начислил себе надбавки «за особые условия» службы

Преступление выявила прокуратура во время антикоррупционной проверки. В отношении чиновника возбудили уголовное дело о хищении бюджетных денег.

Во время проверки установили, что глава Бесскорбненского сельского поселения с октября 2012 года вынес распоряжение об установлении себе, как главе поселения, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 150%. Сотрудники финансового отдела администрации ежемесячно переводили деньги чиновнику. В результате он присвоил из бюджета сельского поселения более 360 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки направили в СКР по краю, в отношении чиновника возбудили уголовное по ч. 3 ст. 160 УК РФ о присвоении вверенного имущества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Решается вопрос об удалении главы поселения в отставку за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции.

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