На Кубани сельхозпредприятия собрали 101 тыс. тонн картофеля

Аграрии собрали урожай с площади 5,4 тыс. га.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Краснодарского края завершили уборку картофеля. Урожай составил 101 тыс. т. Показатель находится на уровне прошлого года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Лидерами по валовому сбору стали Калининский, Отрадненский и Мостовской районы. Доля отечественного семенного материала, который использовали аграрии при посадке картофеля, составила 40%.

В отделе овощеводства краевого минсельхоза сообщили, что в личных хозяйствах уборка картофеля продолжается. Представители личных подсобных хозяйств убирают культуру с площади 45,6 тыс. га.

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