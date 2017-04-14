На Кубани семейным животноводческим фермам дополнительно выделят 100 млн рублей

Вице-губернатор Андрей Коробка в апреле заявил, что на поддержку семейных животноводческих ферм дополнительно выделят 100 млн рублей.

Перед заседанием вице-губернатор посетил предприятие «Родина» в Каневском районе. На молочно-товарной ферме содержат 1,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 782 коровы. Удой на фуражную корову за прошлый год составил 12,1 тыс. кг. Это выше среднего уровня по краю. Выход телят на 100 коров за 2016 год составил 83 головы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Краснодарского края.

Коробка осмотрел условия содержания крупного рогатого скота, ознакомился с технологиями производства на ферме, пообщался с сотрудниками предприятия.

«Это предприятие — хороший пример того, что молочным животноводством заниматься выгодно. И таких примеров по краю много. Самое главное — это рациональный подход к делу. Не нужно строить мегафермы с миллионной стоимостью за стойло-место. Нужно вкладывать в технологии кормления, управление и кадры. Это те составляющие, которые могут повлиять на повышение рентабельности производства», — сказал он.

Вице-губернатор отметил положительную динамику в отрасли. В прошлом году на Кубани производство молока составило около 1,3 млн т. Это выше уровня 2015 года на 1,1%. Удой на фуражную корову вырос на 133 кг и составил 6,7 кг молока. На 11% увеличилось производство яиц. Сельхозпредприятия края произвели 1,7 млрд штук яиц. Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе осталось практически на прежнем уровне — 495,6 тыс. т.

По итогам прошлого года край в общероссийском зачете занял третье место по производству скота и птицы на убой в живом весе. Кубань стоит на четвертом месте по валовому производству молока и производству яиц.

Коробка пояснил, что потенциал отрасли не исчерпан. Среди проблемных вопросов — наращивание численности поголовья крупного рогатого скота. По его словам, в этом году животноводство останется одним из главных направлений господдержки АПК края. По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева и при поддержке Законодательного собрания края добавят деньги на грантовую поддержку семейных животноводческих ферм.

«На примере семейных животноводческих ферм мы видим реальную экономику. Именно в малых формах хозяйствования производят до 40% животноводческой продукции. Из таких ферм на протяжении последних лет вырастают крупные предприятия, способные конкурировать в серьезном бизнесе. Это правильный путь и мы видим за этим развитие. Поэтому было принято решение добавить деньги из краевого бюджета на гранты», — отметил вице-губернатор.

Общая сумма грантовой поддержки на развитие семейных ферм в этом году составит более 170 млн рублей. Планируется, что одобрят все поданные на конкурс заявки.

Коробка уточнил, что одной из задач на этот год является развитие собственной воспроизводственной базы. Это необходимо, чтобы животноводческие хозяйства Кубани могли восполнять поголовье за счет внутрикраевых ресурсов, а не закупать его в соседних регионах.

Участники совещания рассмотрели вопрос загрузки мощностей молокоперерабатывающих предприятий края и развития сырьевой базы.

«Наша молочная продукция вышла на экспорт. Ряд предприятий экспортирует ее в Китай, Казахстан, страны ближнего зарубежья. Продукция качественная и востребованная, поэтому нужно этот рынок развивать. Как только займем устойчивое положение в экспорте, тогда будут не страшны никакие экономические колебания. Это будет устойчивый и крепкий бизнес», — добавил Коробка.

На заседании обсуждали вопросы качества кормов, уровня подготовки кадров и эпизоотического благополучия. В конце мероприятия наградили передовиков животноводческой отрасли.

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