На Кубани серийный вор украл имущества на сумму более 1 млн рублей

Ранее судимый мужчина из Динской промышлял в Калининском и Кореновском районах.

Полицейские получили информацию о возможной причастности 34-летнего подозреваемого к совершению краж из домовладений в станице Калининской. Правоохранители задержали его и выяснили, что злоумышленник причастен к совершению 14 краж из домов в Калининском районе и к 11 аналогичным эпизодам на территории Кореновского района, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В беседе с полицейскими мужчина признался в похищениях. Он рассказал, что проникал в дома по ночам, взламывая дверной замок или окно. Брал обычно ценные вещи, технику и ювелирные украшения, после чего скрывался на автомобиле.

Правоохранители проверяют его причастность к другим кражам. До суда мужчина будет под арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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