На Кубани сформируют дорожную карту по развитию конкуренции

В Москве прошло совещание по вопросам актуализации региональных и муниципальных планов по содействию развитию конкуренции до 2022 года.

По результатам совещания вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась отметил, что это остается актуальным направлением работы власти всех уровней.

«Развитие конкуренции — это почти бесплатный механизм повышения эффективности и устойчивости экономики. В соответствии с последними решениями президента РФ нам предстоит серьезно переформатировать работу в этом направлении», — сказал вице-губернатор.

Он также рассказал, что на федеральном уровне в ближайшее время должны утвердить дорожные карты по развитию конкуренции в 19-ти ключевых отраслях экономики. Субъектам РФ поручено в ближайшие месяцы сформировать собственные дорожные карты.

Замгубернатора напомнил, что у Кубани есть позитивный опыт внедрения Стандарта развития конкуренции АСИ, реализация которого завершится в этом году. По отдельным направлениям работа края признается одной из лучших в стране. В частности, по качеству взаимодействия с субъектами рынка в ходе масштабных мониторингов мнений. Исследования поспособствовали выявлению факторов, ограничивающих здоровую конкуренцию на рынках края.

«Но все же деятельность в рамках Стандарта носила больше информационно-образовательный характер. Сейчас с учетом требований президента необходимо переходить к более решительным шагам, направленным на развитие конкуренции, создавать предпосылки для появления частных организаций в отраслях с традиционным доминированием госучастия, активнее стимулировать сектор МСП, повышать качество закупок для госнужд», — прокомментировал Галась.

Совещание в Москве предварила первая, посвященная Национальному плану развития конкуренции на 2018-2020 годы, конференция в Санкт-Петербурге.

«Новый майский указ президента четко обозначил необходимость пересмотра перечня социально значимых и приоритетных рынков Краснодарского края. У нас готовы предложения для дополнения перечня приоритетных рынков края с учетом ключевых показателей развития конкуренции в отдельных отраслях экономики», — сообщила начальник отдела развития отраслей экономики и конкуренции министерства экономики края Елена Новикова.

Она добавила, что в регионе завершается подготовка к открытию онлайн-школы по вопросам развития конкуренции для городов и районов. Участие в обучающих мероприятиях примут органы исполнительной власти и научное сообщество. Кроме того, рассматривается возможность участия в обучении и представителей федеральных органов власти.

Новикова выступила с предложением организации обучающих мероприятий в режиме реального времени и на федеральном уровне. По ее словам, не все субъекты страны могут себе позволить направлять специалистов на длительное обучение. Представители исполнительных органов власти и муниципальных образований выразили готовность участвовать в онлайн-мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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