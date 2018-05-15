На Кубани штурмовики отработали уничтожение ракетных комплексов условного противника

15 мая в 16:56

Учения прошли на специализированном авиационном полигоне Южного военного округа.

Экипажи десяти штурмовиков Су-25СМ неуправляемыми авиационными ракетами и пушечным вооружением уничтожили мишени, имитирующие артиллерийские установки условного противника, его наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии. Затем летчики провели зачистку территории, отработав парный заход на цели и выполнив практическое бомбометание.

Особое внимание уделили вопросам аэронавигации, нанесению ударов по целям с заранее заданными координатами, уходу из-под огня зенитных систем условных террористов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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