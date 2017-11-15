На Кубани штурмовики во время учений уничтожили командный пункт условного противника

К полетам привлекли более 20 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовали пять самолетов.

Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, уничтожили заглубленный командный пункт условного противника. Военные совершенствовали навыки пилотирования авиационной техникой в горной местности и сложных метеорологических условиях на разных высотах.

Самолеты преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек. В этом году экипажи штурмовиков Су-25СМ3 приняли участие в более 20 различных учениях, выполнили около 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения.

С начала года каждый военный летчик совершил не менее 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе более 100 часов. Учения проводили на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, сообщает пресс-служба ЮВО.

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