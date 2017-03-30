На Кубани синоптики прогнозируют 31 марта порывистый ветер

В Краснодарском крае 31 марта ночью и утром местами ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5°С, при прояснении по северу края и юго-восточным предгорьям до -1…-3°С; днем 6-11° тепла.

На Черноморском побережье вечером местами прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью и утром 12-17 м/с, местами порывы 20-23 м/с. Днем 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с, в районе Большого Сочи — северо-восточный, восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

В Краснодаре ночью кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4° тепла, днем 9-11°.

Сочи +12…+14°C переменная облачность

Туапсе +12…+14°C переменная облачность

Геленджик +11…+13°C переменная облачность

Новороссийск +9…+11°C переменная облачность

Анапа +9…+11°C переменная облачность

Крымск +8…+10°C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +8…+10°C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +8…+10°C переменная облачность

Ейск +7…+9°C переменная облачность

Тихорецк +7…+9°C переменная облачность

Кропоткин +7…+9°C переменная облачность

Армавир +8…+10°C переменная облачность

Лабинск +8…+10°C переменная облачность

Белореченск +8…+10°C переменная облачность

Горячий Ключ +9…+11°C переменная облачность

Краснодар +9…+11°C переменная облачность

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