На Кубани синоптики прогнозируют дожди до конца недели

В Краснодарском крае дожди будут идти до конца недели. Столбики термометров покажут не больше 10 °C тепла.

Ночью температура опустится до +3 °C.

«Осадки прекратятся у нас уже 23-24 марта. На территории края будет больше солнца. Температура повысится, но не намного, дневные температуры будут в пределах 9-12 °C. Лишь на юге температура поднимется до 15 °C тепла», — рассказал начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

В конце марта синоптики снова обещают осадки. В горах — с мокрым снегом. Кроме того, возможны туманы на территории края. В утренние и вечерние часы, а также ночью плотная завеса может парализовать работу аэропортов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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