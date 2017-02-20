На Кубани синоптики прогнозируют туман

На Кубани в конце февраля ниже 0 °C столбики термометров не опустятся, однако из-за положительных температур весь край окутает туманом.

Густая пелена может нарушить работу аэропортов. По утрам дороги будут покрываться ледяной коркой. Автомобилистам нужно быть предельно внимательными.

«При том, что температуры будут оставаться положительными и днем, и ночью, днем будет 2-7 °C тепла, ночью от 0 °C до +5 °C. Неделя будет дождливая, пасмурная, будет ненастная погода. Ветер начнет меняться, усилится в праздничные дни 23-25 февраля до 12 и 18 м/с», — сказал начальник территориального центра прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

На юге региона будет до +10 °C, но по всему Черноморскому побережью метеорологи обещают ливни. В начале марта на Кубань вновь вернутся морозы и снегопады, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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