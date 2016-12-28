На Кубани синоптики спрогнозировали усиление ветра

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение об усилении ветра на 29 и 30 декабря.

По данным синоптиков, в эти дни ожидается усиление северо-восточного ветра. В Керченском проливе ветер усилится до 20-25 м/с, высота волны составит 2,5-3,5 м. В Новороссийске сила ветра будет достигать 24-29 м/с, с порывами до 32 м/с. В целом по краю ветер усилится до 18-20 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЕДДС Анапы.

Жителей просят закрыть окна и двери, убрать с незастекленных балконов незакрепленные предметы, по возможности не выходить в море на маломерных судах.

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