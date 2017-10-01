На Кубани синоптики спрогнозировали заморозки

МЧС объявило экстренное предупреждение о заморозках на 2 и 3 октября.

По данным синоптиков, ночью и утром 2 октября, а также 3 октября местами в юго-западных и центральных районах Краснодарского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1..-3 °С, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей края просят соблюдать меры безопасности и в случае чрезвычайных ситуаций звонить по телефонам 01, 101 и 8 (861) 268-64-40.

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