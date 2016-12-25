На Кубани следователи проверят обстоятельства смерти девочки на охоте

Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту убийства по неосторожности шестилетней девочки в Лабинском районе.

Трагедия произошла в 8:10 25 декабря на 24-м километре перегона Курганинск — Лабинск. По предварительным данным, 33-летний житель поселка Прохладного шел с охоты по железнодорожному полотну с сыном и дочерью.

У мальчика находилось охотничье ружье. При неосторожном обращении он выстрелил в сторону девочки и попал ей в грудную клетку. Девочка умерла в больнице, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия и другие необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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