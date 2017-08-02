На Кубани служащие ВДВ отметили профессиональный праздник

По всему краю 2 августа десантники чествовали ветеранов службы и вспоминали погибших товарищей.

В Лабинске собравшиеся вышли на площадь Победы. Участвовали и школьники, которые проходят учебу в клубе «Юный десантник Кубани».

«Теория, занятия по прыжкам, по метанию ножей, по стрельбе, в неделю два-три раза. У нас занимаются 40 ветеранов и 27 школьников», — сказал председатель организации ветеранов ВДВ Сергей Макареевич.

В Анапе развернулась полевая кухня. Гостей угощали кашей. На площади курорта прошел концерт, десантники продемонстрировали мастерство рукопашного боя. Действующим военным, отличившимся на службе, вручили памятные знаки, а ветеранам — заслуженные медали.

«У меня за плечами 23 года военной службы, уволилась я майором воздушно-десантных войск. В 2000 году была в Чечне, семь месяцев выполняла боевую задачу», — рассказала начальник управления образования Анапы Наталья Микитюк.

В Краснодаре десантники встретились с сослуживцами. Большая колонна прошла по улице Красной. На празднике собрались и курсанты училищ, и ветераны службы. Многие пришли с семьями. Звучали песни.

Колонна прошагала до Вечного огня. Там собравшиеся почтили память погибших товарищей. Но от старой традиции купаться в фонтанах виновникам торжества пришлось отказаться. В Краснодаре все 11 объектов закрыли на плановую профилактику.

Фоторепортаж о том, как прошло празднование Дня ВДВ в Краснодаре, смотрите здесь.

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