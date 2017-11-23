На Кубани службы реагирования подготовились к ЧС в зимний период

В Краснодаре 23 ноября пошел первый снег. На расчистку дорог и тротуаров при необходимости в крае выйдут больше 1,2 тыс. единиц техники.

Победить гололед помогут заготовленные тысячи тонн песка и соляной смеси. Об этом доложили представители спецслужб на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Прошедшую неделю специалисты провели на масштабных учениях.

«Практически отрабатывались вопросы ликвидации условных аварий на объектах ЖКХ, а также в системе электроснабжения края и на автомобильных дорогах. В учении приняли участие более 20 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники», — сказал и. о. министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

Жители Кубани могут себя чувствовать уверенно не только на улицах, но и дома. Энергетики отработали все варианты ликвидации аварий на линиях электропередачи. Много сил было брошено и на оттачивание навыков по быстрому реагированию на заторы на краевых и федеральных трассах.

Бульдозеры, самосвалы и снегоуборочные машины придут на помощь на дороге вовремя, заверили дорожные службы. К чрезвычайным ситуациям готовы и специалисты медицины катастроф. Сейчас прорабатывается вопрос о создании площадок для санавиации на федеральной магистрали.

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