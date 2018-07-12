На Кубани смертность снизилась на 12% по сравнению с 2017 годом

Видеоселектор с главами районов, руководителями профильных ведомств и больниц региона провела вице-губернатор Анна Минькова.

Она отметила, что в 12 муниципалитетах статистика улучшилась. А в целом по краю смертность снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом. Сохранение жизни и здоровья граждан — одна из основных задач майских указов президента России. Эти же цели преследует стратегия развития Кубани до 2030 года.

«Мы сегодня с вами сделали все, мы создали систему сосудистых центров, систему травматологических центров региональных. Сегодня все заточено на то, чтобы спасать жизни. Эта наша с вами обязанность — спасать жизни. Борьба с онкологией выходит в приоритетное направление в системе здравоохранения. Выявляемость и своевременное обследование здесь играет ключевою роль», — подчеркнула Минькова.

На совещании отдельно рассмотрели вопрос социальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию — 300 из них в этом году получили поддержку от края. Им помогли материально, с поиском работы или ремонтом в квартирах и домах.

Также на Кубани с начала года на 30% снизилось количество детей, которые повторно попали в социально-реабилитационные центры. Как отметила Минькова, главное — работать на опережение и своевременно направлять помощь, чтобы юные жители края могли расти с родными родителями.

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