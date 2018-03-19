На Кубани снизились поступления в бюджет от игорного бизнеса

Поступления по налогу на игорный бизнес в бюджет Краснодарского края в январе-феврале текущего года упали на 5,8%.

По данным министерства финансов региона, за первые два месяца текущего года казино в игорных зонах «Азов-Сити» и «Красная Поляна» перечислили в бюджет края 64,08 млн рублей. В январе 2017 года поступления поставляли 68,1 млн рублей. Всего, согласно бюджетному назначению, от игорного бизнеса бюджет Краснодарского края в этом году должен получить 422 млн рублей.

В 2017 году в бюджет региона от игорных зон должно было поступить более 415 млн рублей. В 2016 года казино перечислили в бюджет региона 258,4 млн рублей. Это на 3% больше, чем годом ранее — 230 млн рублей.

На территории Краснодарского края действуют две игорные зоны: «Красная поляна» в Сочи и «Азов-Сити» в Щербиновском районе, которая должна быть ликвидирована до 31 декабря 2018 года, пишет РБК.

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