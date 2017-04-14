На Кубани собака Европа нашла наркотик в тюбике зубной пасты

В Краснодарском крае в апреле служебная собака помогла обнаружить в электричке наркотики, которые вез один из пассажиров.

В электропоезде Староминская — Краснодар сотрудники Тимашевского линейного отдела полиции обратили внимание на пассажира, который вел себя нервозно. С правоохранителями была служебная овчарка по кличке Европа, она среагировала на пассажира, сидевшего в вагоне электропоезда.

Во время досмотра личных вещей у 22-летнего жителя Краснодара полицейские нашли тюбик из-под зубной пасты, в котором находились два свертка с веществом серо-зеленого цвета. Экспертиза показала, что в пакетах была марихуана в значительном размере. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Известно, что ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте.

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