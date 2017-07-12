На Кубани собрали 3,3 млн тонн озимой пшеницы

Средняя урожайность составляет 63,5 ц/га, что на 3,9 ц/га выше прошлогодних показателей.

По оперативным данным, озимой пшеницы собрано 3 млн. 329 тыс. т.

Всего культуры убраны с площади 722 тыс. га, или 44% от намеченного. Озимая пшеница убрана на площади 524,4 тыс. га — 38% от намеченного, горох на зерно — 48,2 тыс. га, или 92% от намеченного. Валовой сбор зерна составляет 4 млн 424, 6 тыс. т. Средняя урожайность по краю — 61,3 ц/га, что выше уровня 2016 года на 3,2 ц/га. На обмолоте задействовано 6 тыс. 822 комбайна, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого минсельхоза.

Наивысшую урожайность демонстрируют хозяйства Приморско-Ахтарского (71 ц/га), Брюховецкого (67 ц/га), Каневского (67,3 ц/га), Тимашевского (67,3 ц/га), Выселковского (66,8 ц/га) районов.

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