На Кубани собрали 33 тыс. тонн тепличных овощей

30 мая в 13:48

Это на 2,5 тыс. т больше, чем в 2017 году.

Краснодарский край сохраняет лидерство в России по производству тепличных овощей. Ведущими стали Динской, Белореченский, Тимашевский районы и Краснодар. В целом по стране на сегодняшний день валовой сбор тепличных овощных культур составляет 388,6 тыс. т, что на 22,2% выше аналогичного периода 2017 года, когда было собрано 318 тыс. т.

Площадь теплиц в Краснодарском крае составляет более 200 га. По итогам 2017 года в теплицах края было собрано более 100 тыс. т овощей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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