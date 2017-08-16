На Кубани собрали 80% пшеницы, пригодной для выпечки хлеба

В этом году край поставил новый рекорд по урожайности и качеству зерна.

Регион одним из первых в России стал получать продовольственную пшеницу в таком объеме. Ценные сорта появляются благодаря совместной работе аграриев и ученых. Сегодня зерном кубанской селекции засеяно более 6,5 млн га земли. Опыт фермеров вызывает уважение специалистов.

«Лет 10-15 назад нам говорили, что в Европе получают 60-70 ц/га. На Кубани уже есть 60-70 ц. Я знаю, что есть участки, где получили больше 100 ц/га. Да, это пока не все поле, но это показывает, что технологический уровень вполне адекватен мировому», — отметил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Александр Корбут также отметил, что кубанская пшеница будет пользоваться большим спросом на рынке. Часть урожая можно будет выгодно продать, а вырученные деньги вложить в технику. В будущем она поможет аграриям установить новые рекорды.

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