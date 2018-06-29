На Кубани собрали более 800 тыс. тонн озимого ячменя

Сельхозпредприятия Краснодарского края завершили уборку культуры.

В этом году озимым ячменем засеяли 126,4 тыс. га. Валовый сбор составил 805,2 тыс. т при среднекраевой урожайности 63,8 тыс. т.

В северной природно-климатической зоне края наивысшую урожайность показали хозяйства Каневского, Ленинградского и Павловского районов. Здесь собрали более 70 ц/га. Аналогичные показатели у лучших территорий центральной природно-климатической зоны – Выселковского и Приморско-Ахтарского районов.

В южно-предгорной природно-климатической зоне края лидерами стали Успенский и Лабинский районы, в западной – Калининский район. В Анапо-Таманской природно-климатической зоне самую высокую урожайность показали хозяйства Анапы.

Как прокомментировал заместитель главы края Андрей Коробка, тесный контакт с наукой, своевременное выполнение всех необходимых агротехнологий позволяют кубанским аграриям даже несмотря на непростые погодные условия собирать высокие урожаи.

«Все хозяйства края на высшем уровне справляются с уборкой и в экстремально жаркую погоду. Это мы видим по тем стремительным темпам, в которых идет уборочная кампания, и по ее первым итогам. В этом году среднекраевая урожайность озимого ячменя у нас рекордно высокая – на 1,9 ц/га больше, чем в 2017 году», – отметил Коробка.

Сейчас продолжается уборка пшеницы. На сегодня обмолотили более 352 тыс. га или 25% запланированной площади. Валовой сбор составляет 2 млн. 156 тыс. т при средней урожайности 61,2 ц/га. В полях работает 5 тыс. 866 зерноуборочных комбайнов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник