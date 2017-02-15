На Кубани сохранится режим повышенной готовности всех служб из-за непогоды

В Краснодарском крае 15 февраля продолжаются работы по подключению обесточенных домов к электричеству и восстановлению теплоснабжения.

Об этом губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву доложил его заместитель, курирующий сферу ТЭК и ЖКХ, Андрей Алексеенко.

«Слаженные действия всех служб и ведомств позволили оперативно локализовать последствия технологического нарушения, а также устранить аварию в регламентные сроки», — сказал Алексеенко.

Были зафиксированы порывы на линиях электропередачи, питающих одну котельную в Крымском и три — в Усть-Лабинском. По словам вице-губернатора, эти порывы не привели к остановкам котельных, так как они были оперативно запитаны от резервных дизельных электростанций.

Продолжаются работы по подключению обесточенных домов к электричеству. Отключения произошли в Армавире, Славянском, Ленинградском, Лабинском, Усть-Лабинском, Тимашевском районах, в Сочи и Краснодаре. Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края провело внеочередное заседание регионального штаба. По прогнозам, восстановление электроснабжения в Усть-Лабинске запланировано до 14:00, в Сочи — до 17:00.

Алексеенко рассказал, что, по данным на 12:00, по краю оставались обесточенными 2,8 тыс. человек. Работы по восстановлению продолжаются, сохраняется режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение об усилении ветра и осадках в ночь с 14 на 15 февраля. Из-за снегопада в регионе в ночь на 15 февраля произошли массовые отключения электроэнергии. Больше всего непогода затронула центральную и восточную часть края, отдельные районы Адыгеи, где были зафиксированы нарушения в работе распределительной сети некоторых сельских населенных пунктов. Специалисты «Кубаньэнерго» восстановили энергоснабжение части потребителей, пострадавших от стихии.

В Адыгее без света находились населенные пункты в трех районах, к 5:30 электроснабжение там восстановили полностью.

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