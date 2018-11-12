На Кубани составили рейтинг вин региональных производителей

12 ноября в 14:43

На дегустации представили 70 образцов лучшей винодельческой продукции от 19 кубанских предприятий.

Жюри оценивало напитки по стобалльной системе. В числе критериев оценки — чистота аромата, интенсивность вкуса, оттенок и общая гармония напитка.

Эксперты составили три рейтинга — тихих белых вин, тихих красных вин и игристых вин (шампанское). Наибольшее число баллов набрали вино столовое сухое белое «Мускат Гай-Кодзор» 2017 года, вино географического наименования «Кубань» сухое красное «Лефкадия. Мерло» 2015 года и российское шампанское экстра брют выдержанное розовое «Фанагория 2014».

Краснодарский край занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии. Регион производит почти 45% валового сбора винограда, 42% — вина и 27% — шампанского в России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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