На Кубани состоится день здоровья «Сохраним дыхание легким»

Его проведут 13 октября в рамках Всемирного дня спирометрии и Дня легочного здоровья.

Акция пройдет во всех муниципальных образованиях края. Основные мероприятия состоятся в Краснодаре на базе городской поликлиники № 1.

Жители края смогут без записи и направления получить консультации терапевта, педиатра, невролога, психиатра-нарколога, дерматовенеролога и других специалистов. Будут работать «Посты здоровья» с проведением лабораторно-диагностических мероприятий: измерение артериального давления, определение индекса массы тела, уровня глюкозы в крови, проведение ЭКГ и спирометрии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник