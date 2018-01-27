На Кубани состоится фестиваль «Звезда спасения»

Фестиваль детского и юношеского творчества организован МЧС РФ и проводится в целях патриотического воспитания подрастающего поколения.

К участию в фестивале допускаются дети в возрасте от 7 до 18 лет — учащиеся организаций общего и дополнительного образования, художественных школ, культурно-досуговых учреждений, коллективы образовательных организаций, детских кружков и секций, иных творческих коллективов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Фестиваль проводится по четырем конкурсам: художественное творчество, литературное творчество, музыкально-исполнительское, а также сценическое творчество. Тематика в художественном и литературном конкурсах — «МЧС: Мужество — Честь — Спасение», в музыкально-исполнительском и сценических конкурсах — «Звезда спасения. Героям спасения посвящается».

Отбор работ пройдет в два этапа с января по май: с 25 января по 11 марта в подразделениях МЧС по краю организуется прием работ с определением победителей. С 12 по 16 марта заявки и работы победителей муниципального этапа принимаются на региональный этап от представителей федеральной противопожарной службы на Краснодарскую краевую пожарно-техническую выставку ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Определит победителей регионального этапа краевое жюри, затем лучшие работы отправят в Москву для участия во всероссийском этапе фестиваля «Звезда спасения».

Более подробно с правилами проведения фестиваля можно ознакомиться здесь.

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