На Кубани сотрудница полиции вымогала 3 млн рублей у предпринимателя за гастарбайтеров

Уголовное дело в апреле направили в суд. Бывшего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Брюховецкому району обвиняют в получении взятки через посредника.

По версии следствия, с 23 марта по 5 мая 2017 года сотрудники отдела по вопросам миграции отдела полиции по Брюховецкому району проводили рейды. Они установили, что владелец гостиницы «Амела» не сообщил в полицию о прибытии десяти иностранцев, что является нарушением миграционного законодательства. Инспектор составил десять протоколов и передал их начальнице.

Она решила получить от бизнесмена взятку в размере 3 млн рублей за непривлечение его к административной ответственности. Для этого женщина привлекла свою знакомую и предложила ей быть посредником. После нескольких встреч с предпринимателем размер взятки снизился до 2,5 млн рублей. В это же время владелец гостиницы сообщил о вымогательстве взятке в отдел СКР по краю. Через несколько дней он передал деньги в автомобиле злоумышленникам. В этом момент их задержали оперативники УФСБ по краю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении 36-летней сотрудницы МВД возбудили уголовное дело о получении через посредника взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя в особо крупном размере. В отношении ее 66-летней знакомой — о покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Во время расследования экс-сотрудница полиции находилась под стражей, ее подельница — под подпиской о невыезде. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В полиции по факту произошедшего провели служебную проверку, после которой сотрудницу уволили из органов МВД по отрицательным мотивам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обвиняемым грозит штраф до стократной суммы взятки или лишение свободы от восьми до 15 лет.

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