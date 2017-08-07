На Кубани сотрудницу полиции обвинили в получении взятки в 2,5 млн рублей

07 августа в 18:02

Она предлагала за деньги не привлекать предпринимателя к административной ответственности.

По версии следствия, сотрудники полиции выявили факты нарушения миграционного законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, который не предоставил сведения, необходимые для снятия с учета иностранных граждан по месту пребывания в РФ. В связи с этим в отношении предпринимателя составили административные протоколы.

Весной начальник отделения по вопросам миграции ОМВД через посредника предложила предпринимателю за взятку в 2,5 млн рублей не привлекать его к административной ответственности. Знакомая сотрудницы полиции, выступая в качестве посредника, также предлагала предпринимателю передать через нее деньги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина обратился с заявлением в следственные органы. В мае в станице Брюховецкой заявитель передал посреднику деньги, после чего женщину задержали оперативные сотрудники УФСБ. Впоследствии была задержана и начальник отделения отдела полиции.

В отношение сотрудницы полиции и местной жительницы возбуждены уголовные дела по факту получения взятки в особо крупном размере и посредничества во взяточничестве соответственно.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что сотрудницу уволили из органов МВД по отрицательным мотивам.

Вернуться на ленту

Источник