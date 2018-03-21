На Кубани сотрудникам консервного завода выплатили 16,7 млн долга по зарплате

Во время расследования уголовного дела о невыплате заработной платы следователи СК добились погашения задолженности сотрудникам ЗАО «Полтавские консервы» в Красноармейском районе.

По версии следствия, директор предприятия по переработке и консервированию овощей с января по март 2017 года не выплачивал в полном объеме заработную плату 348 сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 16,7 млн рублей. Во время предварительного следствия директор добровольно полностью погасил образовавшуюся задолженность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ в отношении генерального директора предприятия завершено. Суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Красноармейском районе в мае 2017 года в отношении генерального директора завода возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы 348 сотрудникам.

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