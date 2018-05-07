На Кубани сотрудникам консервного завода выплатили 3,8 млн рублей зарплаты

В Красноармейском районе благодаря вмешательству прокуратуры 107 сотрудников предприятия получили заработную плату.

Прокуратура во время проверки в ЗАО «Полтавские консервы», которое занимается переработкой и консервированием овощей, установила, что за январь-февраль 2018 года 107 работникам не выплатили зарплату — более 3,8 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Генеральному директору предприятия внесли представление. В отношении руководителя и юридического лица возбуждены административные дела о нарушении трудового законодательства. В результате задолженность по зарплате погасили в полном объеме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Красноармейском районе в мае 2017 года в отношении генерального директора завода возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы 348 сотрудникам. Во время расследования следователи СК добились погашения задолженности сотрудникам ЗАО «Полтавские консервы» в размере 16,7 млн рублей.

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