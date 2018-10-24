На Кубани сотрудники ФСБ изъяли боеприпасы

Средства поражения направили в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Новороссийску для исследования.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия и средств поражения.

Они обнаружили и изъяли из незаконного оборота два выстрела от РПГ-7 и пять коробок с надписями «тротиловая шашка» 400 г и три — 200 г, общий вес составил 2 кг 600 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

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