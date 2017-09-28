На Кубани сотрудники ГИБДД нашли в машине 0,5 кг бирюзовой «соли»

28 сентября в 13:00

В отношении водителя возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

На стационарном посту ДПС «Кущевский» сотрудники ГАИ районного ОМВД остановили автомобиль, за рулем которого был 43-летний житель соседней республики. Мужчина вел себя подозрительно. В кармане брюк у него нашли футляр с кристаллическим веществом бирюзового цвета. Аналогичное вещество полицейские обнаружили в салоне автомобиля в пакете с продуктами.

Экспертиза установила, что все изъятое является синтетическим наркотиком — производным N-метилэфедрона («соль») весом более 500 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он рассказал, что нашел наркотик в лесу под Тверью, хранил и перевозил для личного употребления. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ. Задержанного арестовали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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