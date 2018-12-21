На Кубани сотрудники МЧС проверяют качество новогодних фейерверков

Они обследуют системы пожарной безопасности, наличие огнетушителей в местах хранения товара.

«Проверяется наличие сертификатов, наличие инструкций, соответствие изделий данным сертификатам, выявляются несанкционированные места торговли, принимаются меры административного воздействия в отношении недобросовестных продавцов», — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Карасунского округа Краснодара Роман Лапшин.

Инструкции к каждому товару должны быть на русском языке. Нарушителей инспекторы штрафуют, а опасные фейерверки изымают. Сотрудники МЧС предупреждают: покупать новогоднюю пиротехнику можно только в официальных магазинах. Под открытым небом продажа таких изделий запрещена. Но и законными салютами нужно пользоваться осторожно — запускать их только на улице вдали от жилых домов, деревьев и линий электропередачи. В противном случае даже самый качественный фейерверк может стать причиной ЧП.

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Новый год — 2019

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