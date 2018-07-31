На Кубани сотрудники СК на двоих получили 13 лет колонии

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установлено, что бывший руководитель следственного отдела по Крымскому району СУ СК России и бывший заместитель руководителя следственного отдела по Анапе вымогали у фигуранта уголовного дела деньги за увод от ответственности.

Руководитель следственного отдела по Крымскому району СУ СК России 23 июля 2016 года получил от посредника 2 млн рублей. Также он потребовал дополнительную взятку в размере 4 млн рублей для передачи заместителю руководителя следственного отдела по Анапе. Его задержали сотрудники ФСБ. Затем, действуя под контролем работников спецслужб, мужчина передал деньги сообщнику, которого в итоге также задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовные дела. Советский районный суд Краснодара 23 апреля признал бывших сотрудников СК виновными.

Бывшего руководителя СО по Крымскому району приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбывание в колонии строгого режима. Бывшего заместитель руководителя СО по Анапе осудили на семь лет и два месяца колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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