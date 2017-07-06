На Кубани сотрудников авиаклуба обвинили в присвоении 60 млн рублей

Уголовное дело о причинении ущерба госкорпорации по организации воздушного движения направлено в суд.

Установлено, что с 1 января 2013 года по 30 июня 2015 года АНО «Красноармейский авиационно-технический спортивный клуб РОСТИ» на территории Краснодарского края заключила несколько договоров с филиалами ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на оказание услуг по дежурству поисково-спасательных воздушных судов и экипажей на аэродромах в различных субъектах РФ.

Пятеро сотрудников и членов правления авиаклуба включали в ежемесячные отчеты сведения о расходах, не относящихся к обеспечению поисково-спасательных работ, таким образом завышая их стоимость. Ущерб от действий преступной группы составил 59 млн 752 тыс. рублей.

Заместитель южного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Динской районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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