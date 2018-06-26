На Кубани создадут 11 ресурсных волонтерских центров

Об этом рассказала ректор Сочинского государственного университета Галина Романова.

Развитие добровольчества в крае рассмотрели на примере Центра событийного волонтерства, созданного на базе СГУ.

«Мы начали заниматься этой работой задолго до Олимпийских игр, в 2009 году. Стали методически и организационно прорабатывать этот вопрос, совершенствоваться, расширять круг участников. Только в Играх было задействовано порядка 2 тыс. волонтеров, подготовленных на базе нашего центра. А всего мы обучили 7 тыс. добровольцев. Сегодня университет является послом волонтерской программы ЧМ-2018», — отметила ректор СГУ.

В организации мундиаля задействовано 3 тыс. волонтеров, 1,9 тыс. из них были подготовлены в СГУ. В вузе создали так называемый банк кейсов — 90 техник подготовки добровольцев.

«Совместно с администрацией края прорабатывается вопрос организации 11 ресурсных волонтерских центров по разным направлениям. Это не только событийное волонтерство, но и социальное, экологическое, добровольцы Победы, медики», — рассказала Романова.

СГУ готовит добровольцев по 20 направлениям: например, билетная программа, аккредитация, служба протокола, транспортная логистика, конфликтный и так называемый «объектовый» тренинг, обучающий пространственному ориентированию. Обучение не ограничивается молодежью, привлекают и добровольцев серебряного возраста, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани волонтерами уже стали 22 тыс. человек. Опыт региона учли при подготовке федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве».

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