На Кубани создадут центр ускоренной подготовки IT-специалистов

Об этом 18 октября заявил заместитель губернатора Кубани Василий Швец на форуме «Дело за малым».

Форум открылся деловым завтраком, во время которого представители власти и бизнесмены обсудили влияние цифровых технологий на все сферы жизни: насколько предприниматели на Кубани готовы к внедрению современных технологий, что уже сделано для будущего IT-скачка, какова роль власти в плане улучшения конкурентоспособности и привлекательности бизнеса в регионе.

«Сегодня лидером цифровизации является банковский сектор. Активно внедряются новые технологии и в других отраслях бизнеса. Для государства это направление также одно из приоритетных. Уже много сделано для создания системы «единого окна», действуют МФЦ, которые существенно упростили жизнь жителям Кубани. Мы продолжаем эту работу, стремимся максимально упростить взаимодействие государства и бизнеса», — отметил вице-губернатор.

Планируется, что в ближайшие годы в Краснодарском крае будет на 100% обеспечен доступ к высокоскоростному интернету для бизнеса и населения, созданы крупные центры обработки данных.

«Отдельное внимание уделяем подготовке кадров для IT-сферы. Без решения этого вопроса невозможно движение вперед. В ближайшее время в крае планируется открытие центра ускоренной подготовки IT-специалистов, а также создание сервиса повышения цифровой грамотности для населения. Уверен, что эти шаги создадут прочную основу для цифровизации всех сфер жизни», — цитирует заместителя главы региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», форум «Дело за малым» пройдет в Краснодаре с 18 по 19 октября. Одно из главных мероприятие форума — пленарное заседание, участие в котором примет губернатор Кубани. Один из хедлайнеров форума — киноактер и режиссер Стивен Сигал, который расскажет о спорте, творчестве и бизнесе в России.

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