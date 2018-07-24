На Кубани создадут единый центр для инвесторов с информацией о свободных энергоресурсах

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что это позволит привлечь в регион дополнительные средства.

Глава края отметил, что Агентство стратегических инициатив, которое составляет рейтинг инвестпривлекательности субъектов РФ, среди точек роста для Краснодарского края отметило качество и скорость подключения к электросетям.

«Энергодефицит — это объективная причина, по которой не реализуются отдельные инвестпроекты. Проблема не новая, чтобы ее решить, в крае будет создан единый ресурсный центр, где инвесторы смогут видеть лимиты, получить информацию о свободных энергоресурсах. Также готовится инициатива о перераспределении мощностей от банкротных или недействующих предприятий», — заявил Вениамин Кондратьев.

По мнению зампредседателя ЗСК Сергея Алтухова, в крае необходимо расширить преференции для инвесторов. В этом году создан Центр сопровождения инвестиционных проектов на базе Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Также необходимо скорректировать систему льгот.

«Эти механизмы уже достаточно эффективно работают, но в соответствии с приоритетами развития края нужно рассмотреть вопросы распространения налоговых льгот на недостающие виды деятельности, например, логистические центры», — сказал Алтухов.

Кондратьев отметил, что инвестиционный климат Кубани во многом зависит от постоянного диалога с предпринимателями. Он подчеркнул, что необходимо рассмотреть просьбу директора ООО «Аскалон» Дмитрия Батана о возможности сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость.

«Наш цех по производству кондитерских изделий в стадии запуска в Динском районе. В ноябре 2016 года в ФНС Краснодара мы подали на возмещение НДС и длительное время не могли его вернуть. Хотелось бы, чтобы процесс проходил менее болезненно», — сказал Дмитрий Батан.

Кондратьев поручил провести соответствующую работу. Этим займется вице-губернатор Василий Швец.

«Предприятия можно понять, каждый день дорог. В рамках правового поля найдите решения таких проблем. В новом майском указе одним из приоритетных направлений работы президент назвал привлечение инвестиций в регионы. Мы должны вместе эту задачу решать», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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