На Кубани создадут реестр отказов в продлении аренды и выкупе сельхозземель

Созданием перечня займется департамент имущественных отношений Краснодарского края по поручению вице-губернатора региона Андрея Коробки, которое он дал на совещании по вопросам оборота земель сельхозназначения.

По мнению заместителя губернатора, имея на руках подобный реестр, можно будет выработать механизм решения системных проблем.

«Мне регулярно приходят десятки обращений от фермеров с просьбой разобраться, почему отказывают в продлении арендных отношений — всего таких заявлений порядка 500», — сказал Коробка, отметив, что ответы на обращения нередко выглядят как отписки.

Омбудсмен по делам фермеров Вячеслав Легкодух сообщил, что он неоднократно делал запросы, касающиеся оборота сельхозземель, в краевые профильные ведомства и получал некорректные ответы.

Департаменту имущественных отношений поручили проверить достоверность информации о существующих земельных участках.

«По сельхозземлям заключено 8 тыс. договоров, и за каждым стоят люди. В этом вопросе нужно навести порядок, и департамент имущественных отношений как фактический собственник всех краевых земель должен организовать эту работу, дать разъяснение сельхозпроизводителям, чтобы они отмежевали все объекты инфраструктуры. Делать это нужно постоянно, в плановом режиме, не дожидаясь окончания срока договора аренды», — заявил Андрей Коробка, поручив подключиться к этой работе и «Кубаньземконтроль».

Он также дал задание краевым ведомствам в течение месяца предоставить информацию с объяснением причин, сдерживающих их работу и препятствующих надлежащему исполнению обязанностей. Вице-губернатор отметил, что на основании этого будут сформулированы предложения по внесению изменений в краевое или федеральное законодательство в сфере земельных отношений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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