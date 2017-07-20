На Кубани создадут событийный календарь мероприятий к ЧМ-2018 по футболу

Вопрос повышения туристической привлекательности и продвижения городов-организаторов мундиаля обсудили на совещании под председательством главы Ростуризма Олега Сафонова в Москве.

В мероприятии принял участие министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

На совещании решили разработать совместную стратегию продвижения городов-участников чемпионата мира. Планируется подготовить план продвижения, а также сформировать событийный, а затем и сводный календарь. В них войдут знаковые мероприятия, происходящие в регионах.

Полный список событий опубликуют в Интернете на официальных ресурсах Ростуризма и регионов, на территории которых будут проходить матчи мундиаля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Вернуться на ленту

Источник