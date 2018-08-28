На Кубани создали 25 сельскохозяйственных казачьих предприятий

Вице-губернатор Николай Долуда провел совещание по развитию казачества и выполнению поручений главы региона.

На совещании рассмотрели вопросы качества несения государственной службы, участия казаков в охране общественного порядка, подготовки к Дню знаний.

Отдельное внимание уделили развитию экономики районных казачьих обществ, выделению земли и созданию сельхозкооперативов. В войске почти 18 тыс. га земель. Создано 25 сельскохозяйственных казачьих предприятий. На стадии подготовки документации находятся еще три.

В этом году валовый сбор зерна в районных казачьих обществах составил 22 тыс. 810 т, средняя урожайность озимой пшеницы — 53 ц/га, озимого ячменя — 46 ц/га.

В ходе совещания проанализировали достижения районов в вопросе охраны казаками учреждений социальной сферы. Сегодня в 36 муниципалитетах практически все детские сады и школы охраняют представители Кубанского казачьего войска.

В связи с предстоящими торжественными школьными линейками в День знаний Николай Долуда призвал атаманов и наставников казачьих классов принять участие в этих мероприятиях. Отдельно он акцентировал внимание на организации охраны общественного порядка совместными патрулями полиции и казаков вблизи образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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