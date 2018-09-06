На Кубани создали географическую зону «Лефкадия»

Географический объект находится в Крымском районе.

В Краснодарском крае к существующим географическим объектам, в пределах которых можно производить вино с защищенным наименованием места происхождения, добавили зону «Лефкадия». Постановление опубликовано на сайте администрации региона.

Географический объект «Долина Лефкадия» определен в границах Молдаванского сельского поселения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае 2018 года зарегистрировали географический объект «Южный берег Тамани». Ранее появились объекты «Абрау-Дюрсо», «Дивноморская», «Курень Титаровский 1794», «Голубицкая Стрелка» и «Сенная».

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