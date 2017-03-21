На Кубани создали комиссию по формированию современной городской среды

В Краснодарском крае создали межведомственную комиссию по формированию современной городской среды. Постановление об этом подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Комиссию создали для осуществления контроля над ходом выполнения мероприятий по благоустройству территории поселений и городских округов региона. Речь идет, прежде всего, об исполнении мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», муниципальных программ формирования современной городской среды и их координации.

В рамках документа органам местного самоуправления в муниципалитетах края рекомендовано создать аналогичные межведомственные комиссии на подведомственных территориях.

Комиссию возглавит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В состав структуры включены заместители главы региона, курирующие вопросы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и внутренней политики региона.

Секретарем комиссии назначен министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Александр Волошин.

Также в работе комиссии примут участие инспектор по Краснодарскому краю Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, представители ЗСК, руководители профильных министерств и ведомств, главы некоторых муниципальных образований, представители общественности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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