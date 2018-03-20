На Кубани создали оперативный штаб по проведению сезонных полевых работ

20 марта в 17:24

В его состав вошли представители краевого минсельхоза и отраслевых ведомств.

Оперативный штаб создан по поручению заместителя губернатора региона Андрея Коробки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

По нынешнему состоянию озимых культур ученые прогнозируют урожай не хуже, чем в прошлом году. Для этого важно провести весенние полевые работы в оптимальные сроки и в необходимом темпе.

По словам Андрея Коробки, возможные форс-мажоры у аграриев требуют оперативного решения. Штаб при минсельхозе будет отслеживать текущую ситуацию по ходу весенней посевной кампании, а также оперативно реагировать на все обращения сельхозпроизводителей.

На сегодняшний день к севу яровых культур приступили 32 муниципалитета края. Также аграрии Гулькевичского, Тбилисского, Тимашевского, Крымского и Красноармейского районов приступили к севу овощного горошка. Он посеян на площади 352 га.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник