На Кубани создали первый чайный кооператив

В Сочи в апреле подписали соглашение о создании снабженческо-сбытового и перерабатывающего кооператива «Краснодарский чай».

Это первый кооператив такого типа в крае. Инициатором стало ООО «Объединение Краснодарский чай». В кооперацию вошли компании «Солохаульский чай», «Хоста чай» и объединение «Краснодарский чай», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Гендиректор объединения «Краснодарский чай» Серафим Тимченко рассказал, что задачу по возрождению чаеводческой отрасли Кубани возможно решить только сообща.

Модель сотрудничества оценили все участники кооператива. Это позволит создать равнозначное представление продукции на рынке, увеличить объемы производства и сделать современные условия переработки чайного листа. В ведомстве отмечают, что кооператив позволит снизить цены на конечный продукт, увеличить ассортимент, расширить географию продаж, а также поможет соответствовать всем стандартам качества.

Сейчас кооператив собирается реконструировать заброшенные чайные плантации, которыми «Солохаульский чай» и «Хоста-чай» пользуются на правах аренды. Запланирована модернизация имеющихся перерабатывающих цехов.

«Краснодарский чай» планирует в этом году начать строительство современной фабрики с тремя линиями производства. Она будет выпускать черный, зеленый и гранулированный чаи. Каждый из участников кооператива в равных условиях сможет пользоваться производственными мощностями фабрики. Объем переработки должен составить около 30 т в сутки. Сейчас рассматривают вопрос об унифицированной упаковке. Однако бренд у кооператива останется тот же — «Краснодарский чай».

Участники кооператива решили возродить советские стандарты чая. Сейчас ведут переговоры с российскими титестерами по созданию новых чайных брендов и традиционных купажей. Объединение «Краснодарский чай» разработало проект для элитных ресторанов и среднеценовых точек общепита.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в марте на съезде АККОР предложил фермерам создать кооперативы. Он поручил своему заместителю Андрею Коробке разработать систему преференций для сельхозкооперативов. На Кубани начали проводить обучающие семинары по созданию сельскохозяйственных кооперативов.

Источник