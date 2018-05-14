На Кубани создали региональный оргкомитет по проведению Года добровольца

Такое распоряжение дал губернатор Вениамин Кондратьев.

Указом президента Владимира Путина 2018-й объявлен в России Годом добровольца. Для эффективной реализации мероприятий Года на Кубани создали региональный оргкомитет. Его возглавила заместитель главы региона Анна Минькова. В состав также вошли и. о. министра образования, науки и молодежной политики края Константин Федоренко, начальник управления молодежной политики ведомства Елена Моисеенко. Членами рабочей группы стали руководители министерств и ведомств края, представители учебных заведений.

Задачи оргкомитета — содействие федеральному комитету, координация деятельности органов исполнительной власти края по реализации тематических мероприятий, обеспечение участия кубанцев в федеральных событиях. Также он отвечает за формирование и реализацию регионального плана мероприятий, взаимодействие органов власти и их подведомственных учреждений с волонтерскими и социально ориентированными некоммерческими организациями. Первое заседание комитета планируют провести до конца мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 5 декабря 2017 года впервые отметили День добровольца. Всего в РФ насчитывается около 7 млн волонтеров.

Путин предложил объявить 2018-й Годом добровольца и волонтера.

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