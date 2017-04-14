На Кубани создали вторую зону для выпуска вин с защищенным наименованием

В Краснодарском крае создали объект «Голубицкая Стрелка», на котором будут выпускать винодельческую продукцию с защищенным наименованием места происхождения.

Об этом говорится в приказе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 11 апреля 2017 года № 75, опубликованном на сайте администрации региона.

Согласно документу, объект будет находиться на территории Голубицкого сельского поселения Темрюкского района.

Лицензии на производство вин с защищенным наименованием места происхождения получили «Имение Сикоры», «Фанагория», «Фирма Сомелье» и «Славпром». Планирует получить лицензию «Вилла Романов», на землях которого и утверждена «Голубицкая Стрелка».

«Всем обладателям лицензий надо получить патент на регистрацию своих наименований места происхождения товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ в Роспатенте, а это долгая процедура, около полутора лет. Поэтому в ближайшее время ждать на рынке вин с защищенным наименованием места происхождения не надо», – сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что в регионе сейчас существуют две зоны, позволяющие производить винодельческую продукцию с защищенным наименованием места происхождения — «Семигорье» и «Голубицкая Стрелка». Очередную зону планируют открыть на землях «Фанагории».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», классификация вин России, произведенных из российского винограда, предусмотрена принятым в конце 2014 года законом. Вина разделят на три категории: с защищенным наименованием места происхождения, с защищенным географическим указанием, а в третью группу войдут просто столовые, игристые, ликерные вина и коньяки.

На Кубани в марте появились восемь зон для выпуска вина с защищенным географическим указанием.

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