На Кубани спасатели достали из разбившейся в ДТП машины женщину

В Славянском районе 15 февраля на трассе столкнулись две машины. В результате аварии пострадала пассажирка одной из легковушек.

По предварительным данным, около 14:00 на трассе Анастасиевская — Ханьков столкнулись два автомобиля. На место аварии прибыли сотрудники «Кубань-СПАС» и скорая помощь. С помощью гидравлического инструмента спасатели вырезали дверь ВАЗ — 2107 и достали пассажирку, получившую травмы. Женщину передали медикам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Остальным участникам ДТП медицинская помощь не понадобилась. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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