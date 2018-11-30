На Кубани спасатели начали размещать людей с трассы «Кавказ» в пунктах обогрева

Спасатели оказывают помощь людям, которые вечером 30 ноября оказались заблокированными в пробке на федеральной трассе «Кавказ».

«Сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России в пунктах временного размещения и обогрева обеспечивают соблюдение требований норм и правил пожарной безопасности», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», на границе Павловского и Тихорецкого районов из-за сильного ветра и переметов снега на участке с 11-го по 22-й километр трассы М29 «Кавказ», сотрудники Госавтоинспекции периодически вводят ограничения. Для очистки дорог задействуют спецтехнику. Экипажи ДПС на разветвление автодорог М4 «Дон» и М29 «Кавказ» перераспределяют транспортные потоки в объезд этого участка.

В ФКУ Упрдор «Черноморье» 30 ноября сообщили о затруднениях на дорогах и о сохранении сложной погодной обстановки на трассе М29 «Кавказ» на территории Краснодарского края. На Кубани разворачивают пункты обогрева на заснеженных дорогах.

На Кубани в район автомобильной пробки на трассе «Кавказ» выдвинулись спасатели на снегоходах. Спасатели МЧС и «Кубань-СПАС» вечером 30 ноября работают на трассе Р-217 «Кавказ», где стихия полностью блокировала автомобильное движение.

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