На Кубани спасатели не зафиксировали ни одного лесного пожара

В Сибири пожары бушуют уже больше месяца. Бои с огнем идут сразу в двух регионах.

В Забайкальском крае за несколько дней число пожаров увеличилось втрое и охватило почти 5 тыс. га. Там держится сухая и ветреная погода. Она способствует распространению огня. Если высокие температуры продержатся еще несколько дней, спасателям потребуется подкрепление из других регионов страны. Сейчас на всей территории Забайкалья действует режим ЧС. На помощь брандмейстерам уже прибыла авиация из Ростова-на-Дону.

«Тушили пожары в районе Канска. Затем после локализации пожара были перенацелены в Читу. Сегодня выполняли задание по тушению пожаров в районе населенных пунктов. Пожар локализован», — сообщил командир южного регионального центра МЧС Олег Попов.

Чрезвычайная ситуация объявлена и в Иркутской области. Там стихия подступает к федеральной трассе «Байкал». На некоторых участках из-за дыма практически нулевая видимость. Огонь пылает в 50 км от Иркутска. Сотрудники МЧС стараются не допустить пламя к населенным пунктам.

В половине случаев причиной пожаров становится человеческий фактор — местные жители пренебрегают правилами безопасности, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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